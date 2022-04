Abhängig von russischem Gas: Athen will Erdgassuche forcieren

Die griechische Regierung will in den kommenden zwölf Monaten im Westen des Landes und südwestlich von Kreta fünf potenzielle Gasfelder unter dem Meeresboden erforschen. Ein weiteres mögliches Gasfeld liegt auf dem Festland. Es gehe darum, die Abhängigkeit von russischem Gas zu reduzieren, sagte Premier Kyriakos Mitsotakis am Dienstag in Athen. Das Land deckt rund 40 Prozent seines Gasbedarfs aus Russland, die Menschen leiden bereits unter den Teuerungen, die der russische Krieg in der Ukraine verursacht hat.