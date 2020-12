Abwärtstrend im Automarkt gebremst

Es sei ein kleiner Lichtblick in der Adventszeit, teilte der Verband der Importeure, Auto Schweiz, am Mittwoch mit. Konkret wurden im November in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein mit 22'846 Neuimmatrikulationen "nur" 5,7 Prozent oder 1'384 neue Personenwagen weniger zugelassen als im Vorjahresmonat. Lediglich im Juni 2020 seien mit 24'477 mehr neue Personenwagen innerhalb eines Kalendermonats auf die Strassen gekommen.

Auf Jahressicht bleibe bisher aber eine schwarze Bilanz haften: Mit nur 207'377 neue Personenwagen seien in den ersten elf Monaten des Corona-Jahres 2020 fast 70'000 weniger Neuwagen zugelassen worden. "2020 ist für die Schweizer Automobilbranche in Bezug auf die Marktentwicklung ein verlorenes Jahr", erklärte Auto-Schweiz-Mediensprecher Christoph Wolnik.

Der Verband hofft nun auf eine Erholung des Marktes im kommenden Jahr: "Die positiven Nachrichten über die beantragten Marktzulassungen für Impfstoffe gegen Covid-19 geben berechtigen Anlass zur Hoffnung, dass 2021 Vieles besser wird", hiess es dazu.

sta/rw

(AWP)