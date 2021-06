Airlines trommeln für Abbau von Corona-Reisebeschränkungen

Die Airlines in Europa haben einen Tag vor den Beratungen der EU-Mitgliedstaaten ihre Forderung nach einem Abbau der Corona-Reisebeschränkungen unterstrichen. "Jetzt ist die Zeit, dass Europa beginnt, sich sicher und vollständig zu öffnen", erklärte Johan Lundgren, Vorsitzender des Airline-Verbandes "Airlines for Europe" (A4E) und Chef des Billigfliegers Easyjet, am Donnerstag bei der A4E-Jahrestagung.