Aktionärszahlen in Deutschland nach Boom gesunken

Die Zahl der Aktionäre in Deutschland ist nach dem Boom 2020 im vergangenen Jahr wieder gesunken. Knapp 12,07 Millionen Menschen hierzulande hatten im Jahresdurchschnitt Aktien, Aktienfonds und/oder börsengehandelte Indexfonds (ETFs) im Depot, wie das Deutsche Aktieninstitut (DAI) ermittelt hat. Das waren gut 280 000 weniger als ein Jahr zuvor, als die Zahl der Aktionärinnen und Aktionäre in Deutschland mit 12,35 Millionen den höchsten Stand seit fast 20 Jahren erreicht hatte. Seit 2020 werden in der DAI-Statistik auch ausländische Aktionäre mit Wohnsitz in Deutschland erfasst.