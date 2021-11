Angebot von Eigenheimen nimmt wieder leicht zu

Erstmals seit Beginn der Krise ist das Angebot an Eigenheimen wieder gestiegen. Die Anzahl der beim Hypothekenvermittler Moneypark ausgeschriebenen Eigentumswohnungen stieg im Quartalsvergleich um 3 Prozent und bei Einfamilienhäusern um 5 Prozent, wie das Unternehmen in seinem am Donnerstag veröffentlichen Real Estate Risk Index schreibt.