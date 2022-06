Angebotsmieten legen auch im Mai leicht zu

Der Homegate-Mietindex zu den neuen und wieder zu vermietenden Wohnungen ist im Mai wie schon in den beiden Vormonaten um 0,2 Prozent auf 117,6 Punkte gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich damit ein Plus von 1,8 Prozent, wie das Immobilienportal am Donnerstag mitteilte.

Der Blick auf die einzelnen Kantone zeigt allerdings deutliche Schwankungen. So stiegen die Angebotsmieten in Zug mit rund 4 Prozent am stärksten, nachdem sie dort im April noch gesunken waren. Am deutlichsten zurückgegangen sind sie im Kanton Genf mit rund 1 Prozent.

Bei den Städten verzeichnete St. Gallen mit 0,7 Prozent den höchsten Zuwachs, während die Mietpreise in Genf und Lausanne um jeweils 0,7 Prozent zurückgingen. In Zürich blieben die Preise unverändert. Insgesamt spricht Homegate für die Schweizer Städte von einer stabilen Entwicklung.

Den Angebotsmietindex erhebt Homegate monatlich in Zusammenarbeit mit der Zürcher Kantonalbank.

jl/tv

(AWP)