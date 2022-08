Anstieg der Preise im deutschen Grosshandel schwächt sich etwas ab

Der Anstieg der Grosshandelspreise in Deutschland hat sich den dritten Monat in Folge abgeschwächt. Die Verkaufspreise lagen im Juli um 19,5 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Im Juni war noch ein Zuwachs um 21,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat verzeichnet worden und im Mai von 22,9 Prozent. Verglichen mit dem Vormonat Juni sanken die Grosshandelspreise im Juli zum ersten Mal seit Oktober 2020 (minus 0,4 Prozent).