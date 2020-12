Auch Lettland beginnt mit Corona-Impfungen

Eine erste Lieferung von fast 10 000 Dosen des Impfstoffs war am frühen Samstagmorgen in Lettland eingetroffen - sie sollen an zehn Impfpunkten in Krankenhäusern verabreicht werden. In dem baltischen EU-Land soll zuerst medizinisches Personal geimpft werden - insgesamt rund 30 000 Menschen.

Lettland mit seinen 1,9 Millionen Einwohner registriert seit Herbst einen deutlichen Anstieg bei den Neuinfektionen. Nach Angaben der EU-Behörde ECDC ist die Entwicklung aktuell schlechter als in Deutschland. In dem Ostseestaat wurden bislang seit Beginn der Corona-Pandemie insgesamt über 36 000 Fälle erfasst. 559 Menschen starben an dem Virus./awe/DP/mis

(AWP)