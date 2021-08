Australiens Notenbank kürzt Anleihekäufe trotz Konjunktursorgen

Die Notenbank von Australien will trotz Konjunktursorgen infolge neuer Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie an der geplanten Kürzung von Anleihekäufen festhalten. Es bleibe dabei, dass die Anleihekäufe ab September von derzeit fünf Milliarden australische Dollar pro Woche auf vier Milliarden reduziert werden, teilte die Notenbank am Dienstag nach der Zinsentscheidung mit. Den Leitzins hielten die Währungshüter wie erwartet auf dem Rekordtief von 0,1 Prozent.