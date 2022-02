Australische Notenbank stellt Anleihekäufe ein - Keine Zinsanhebung in Sicht

Die australische Notenbank stellt ihre in der Pandemie zur Konjunkturstützung aufgelegten Wertpapieräufe ein. An Zinsanhebungen wollen die Währungshüter aber noch nicht denken. Die Anleihekäufe sollen wie von Experten erwartet bis Mitte Februar beendet werden, wie die Zentralbank am Dienstag in Sydney nach ihrer Zinssitzung mitteilte. Zugleich erklärte sie, dass die Einstellung der Käufe keine baldige Zinsanhebung nach sich ziehe. Ihren Leitzins beliess sie auf dem Rekordtief von 0,1 Prozent.