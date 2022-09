Banken beobachten höhere Nachfrage nach Bargeld wegen Krisenangst

Offenbar steige wegen der drohenden Energiekrise nicht nur die Nachfrage nach Taschenlampen oder Batterien: "Wenn es kritisch wird, beziehen die Leute auch Bargeld", sagte Huber am Donnerstag am FuW-Forum "Vision Bank" in Zürich.

Bestätigt wurde diese Beobachtung auch von Bruno Thürig, Präsident des Verbands Schweizerischer Kantonalbanken (VSKB). Als weiteren Trend stellten die Kantonalbanken zudem fest, dass auch Gold vermehrt nachgefragt werde: "Gerade auch kleine Goldmengen werden wieder gekauft", so Thürig.

Grundsätzlich zufrieden zeigten sich die Vertreter der Inlandbanken mit dem absehbaren Ende der Negativzins-Ära. "Das Geld hat wieder Wert und das ist eine gute Nachricht", sagte VSKB-Präsident Thürig. Heute gebe es Auszubildende in den Banken, die positive Zinsen gar nicht mehr kennen würden, wurde er vom Raiffeisen Schweiz-Chef unterstützt.

tp/rw

(AWP)