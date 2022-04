Bankiervereinigung erhält zwei neue Mitglieder

Swiss Bankers ist laut den SBVg-Angaben ein international ausgerichteter Finanzdienstleister mit Standorten in der Schweiz und in Liechtenstein. Bekannt wurde er zunächst durch seine Travelers Cheques. Bei der Abanca Corporacion Bancaria mit Sitz in Genf handelt es sich um die Zweigniederlassung des gleichnamigen spanischen Unternehmens.

Die SBVg umfasst rund 300 Mitgliedsinstitute. In den vergangenen Monaten war es neben Neueintritten auch zu Austritten gekommen: Vor Jahresfrist hatte etwa die WIR-Bank den Dachverband verlassen und Ende 2020 hatte der Austritt von Raiffeisen Schweiz für einige Schlagzeilen gesorgt.

tp/mk

(AWP)