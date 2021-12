BayernLB erwartet für 2022 Ende der rasanten Teuerung

Die BayernLB erwartet für das nächste Jahr ein Ende der rasanten Teuerung. Die Inflationsrate in Deutschland dürfte nach Prognose von Chefvolkswirt Jürgen Michels wieder auf unter zwei Prozent sinken. Im Euroraum spreche vieles dafür, dass es sich um einen temporären Anstieg der Inflationsrate handle, sagte Michels am Montag in München. "Dann sollten wir wieder unter die Zwei-Prozent-Marke kommen."