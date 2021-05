BDI rechnet mit schneller Konjunkturerholung

Mit einer schnellen konjunkturellen Erholung sei in allen grossen EU-Volkswirtschaften zu rechnen, sagte Lang. Noch stärker als in Deutschland wachse in diesem Jahr die Produktion in Italien - nämlich um zehn Prozent. Beim Welthandel erwarte der Verband für 2021 ein Plus von acht bis neun Prozent. Die deutschen Warenausfuhren dürften in diesem Jahr kräftig zulegen: Der BDI erwarte einen Anstieg um 8,5 Prozent.

Eine kräftige wirtschaftliche Erholung in den kommenden Monaten signalisiert auch der Konjunkturindikator des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Den Daten zufolge ist die Wahrscheinlichkeit für ein deutlich überdurchschnittliches Wachstum derzeit rund fünfzehn Mal so hoch wie das Risiko, dass die deutsche Wirtschaft demnächst in eine Rezession gerät./jjk/DP/fba

(AWP)