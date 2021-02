In Belgien hat sich das Geschäftsklima im Februar überraschend deutlich aufgehellt. Der Indikator stieg von minus 7,5 Punkten im Januar auf minus 4,4 Zähler, wie die belgische Notenbank (BNB) am Montag in Brüssel mitteilte. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg auf minus 7,0 Punkte gerechnet. Es ist der dritte Anstieg des Frühindikators in Folge.