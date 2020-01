BoE-Chef Carney schliesst geldpolitische Lockerung nicht aus

Der scheidende Chef der britischen Notenbank, Mark Carney, hat eine mögliche Lockerung der Geldpolitik zur Absicherung der konjunkturellen Entwicklung ins Spiel gebracht. In einer Rede anlässlich einer Arbeitstagung der Bank of England (BoE) zu den künftigen geldpolitischen Zielen sagte Carney am Donnerstag, dass weitere Anreize möglicherweise erforderlich seien, um die Erholung zu sichern. Zu dieser Frage gebe es auch eine Debatte innerhalb des geldpolitischen Entscheidungsgremiums.