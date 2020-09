Börsenboom treibt weltweite Geldvermögen in die Höhe

(Meldung mit Aspekten zur Vermögensentwicklung in der Schweiz ergänzt) - Boomende Aktienmärkte haben im letzten Jahr das Vermögen der Menschen rund um den Globus kräftig steigen lassen - auch in der Schweiz. Und sogar in der ersten Jahreshälfte 2020 nahmen die Vermögen trotz Corona weiter zu.