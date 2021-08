Brasiliens Notenbank bekämpft Inflation mit starker Zinserhöhung

Die brasilianische Notenbank hat mit der stärksten Zinserhöhung seit fast zwei Jahrzehnten auf den Anstieg der Inflation reagiert. Der Leitzins wurde um einen Prozentpunkt auf 5,25 Prozent angehoben, wie die Zentralbank in der Nacht zum Donnerstag in Brasilia mitteilte. Eine Zinserhöhung in dieser Grössenordnung hatte es zuletzt 2003 gegeben. Analysten hatten den Zinsschritt erwartet.