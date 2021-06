Brasiliens Notenbank erhöht Leitzins auf 4,25 Prozent

Die brasilianische Zentralbank hat vor dem Hintergrund eines starken Anstiegs der Inflation erneut die Zinsen erhöht und weitere Zinsschritte in Aussicht gestellt. Der Leitzins steige um 0,75 Prozentpunkte auf 4,25 Prozent, wie die Notenbank in der Nacht zum Donnerstag in Brasilia mitteilte. Der Zinsschritt war in dieser Höhe von Analysten im Schnitt erwartet worden.