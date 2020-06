Brexit: EU bietet Grossbritannien intensivere Verhandlungen

(durchgehend aktualisiert) - Nach den enttäuschenden ersten Runden nehmen die Europäische Union und Grossbritannien neuen Anlauf für die Verhandlungen über ein Handelsabkommen für die Zeit ab 2021. Man sei sich einig, dass "neuer Schwung erforderlich" sei, erklärten beide Seiten nach einem Spitzentreffen per Videokonferenz am Montag. Premierminister Boris Johnson sagte nach dem Gespräch, die Aussicht auf ein Abkommen sei "sehr gut", wenn man sich nun fokussiere. "Was wir jetzt sehen müssen in den Verhandlungen, ist ein bisschen Oomph (Schwung)". Johnson zufolge wäre ein Durchbruch sogar noch im Juli machbar.