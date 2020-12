Brexit-Handelspakt: Einigung in Sicht?

(2. Absatz aktualisert) - Im Streit über einen Brexit-Handelspakt haben sich die Europäische Union und Grossbritannien am Mittwoch auf eine Einigung zubewegt. "Wir sind jetzt in der Endphase", sagte ein EU-Vertreter am Nachmittag. Aus britischen Regierungskreisen hiess es, eine Einigung noch am Mittwoch sei "möglich, aber alles andere als sicher".