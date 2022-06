Britische Einzelhändler erzielen weniger Umsatz

Der britische Einzelhandel hat im Mai weniger Umsatz erzielt. Die Erlöse gingen zum Vormonat um 0,5 Prozent zurück, wie das Statistikamt ONS am Freitag in London mitteilte. Analysten hatten mit einem etwas stärkeren Minus von 0,7 Prozent gerechnet. Allerdings wurde der Umsatzanstieg im April deutlich von 1,4 auf 0,4 Prozent korrigiert. In den drei Monaten bis Mai setzte sich der seit Sommer währende Abwärtstrend fort, die Umsätze gingen in dieser Betrachtung zurück.