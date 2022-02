Britische Inflation steigt auf höchsten Stand seit fast 30 Jahren

(Ausführliche Fassung) - In Grossbritannien ist die Inflationsrate zu Jahresbeginn auf den höchsten Stand seit fast 30 Jahren gestiegen. Im Januar legte die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 5,5 Prozent zu, wie das nationale Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Das ist der vierte Anstieg im Jahresvergleich in Folge und die höchste Rate seit März 1992, wie sich aus Modellrechnungen des ONS ergibt. Mit dem erneuten Anstieg der Inflation wird die britische Notenbank weiter unter Druck gesetzt, mit den im Dezember begonnen Zinserhöhungen fortzufahren.