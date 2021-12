Britische Inflation steigt vor Zinssitzung auf Zehnjahreshoch

(Ausführliche Fassung) - Die rasant steigende Inflation in Grossbritannien setzt die Notenbank des Landes unter Zugzwang. Die Verbraucherpreise stiegen im November gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,1 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Das ist die höchste Rate seit etwa zehn Jahren. Analysten hatten mit einer Teuerung von 4,8 Prozent gerechnet. Im Vormonat hatte die Rate noch deutlich niedriger bei 4,2 Prozent gelegen.