Britische Lebensmittelexporte in die EU brechen um 75 Prozent ein

Die Ausfuhren von Lebensmitteln aus Grossbritannien in die Europäische Union sind im Januar im Vergleich zum Vorjahresmonat um drei Viertel gesunken. Das teilte der britische Lebensmittelverband Food and Drink Federation (FDF) am Montag mit. Nach Deutschland wurden sogar 80 Prozent weniger Lebensmittel aus Grossbritannien exportiert.