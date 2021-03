Britische Tee-Branche legt in der Corona-Pandemie zu

Die britische Tee-Industrie hat stark von der Corona-Pandemie profitiert. Der Markt sei 2020 jüngsten Zahlen zufolge in Wert und Volumen um 5 bis 10 Prozent gewachsen, teilte der Branchenverband UK Tea and Infusions Association (TIA) der Deutschen Presse-Agentur mit. Hintergrund seien der gestiegene heimische Verbrauch aufgrund mehrerer Lockdowns mit Ausgangsbeschränkungen und vermehrte Arbeit im Homeoffice. Vor allem schwarzer Tee sei stark nachgefragt - der Verbrauch von Teebeuteln sei hier um mindestens 50 Prozent in die Höhe geschnellt. Auch entkoffeinierter Tee sowie Frucht- und Kräutertee seien gefragt.