Die Unternehmensstimmung in Grossbritannien hat sich im Februar deutlich aufgehellt. Der vom Forschungsunternehmen IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex stieg zum Vormonat um 8,4 Punkte auf 49,6 Zähler, wie Markit am Mittwoch in London mitteilte. Die Stimmung der Dienstleister hellte sich besonders stark um zehn Punkte auf 49,5 Zähler auf. Die Industriestimmung stieg nach Zahlen vom Montag um einen Punkt auf 55,1 Zähler.