Die britische Wirtschaft ist im Juli nach einem deutlichen Rückschlag im Vormonat wieder gewachsen. Gegenüber Juni stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,2 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Montag in London mitteilte. Im Juni war das BIP auf Monatssicht um 0,6 Prozent geschrumpft. In den drei Monaten bis Juli stagnierte die britische Wirtschaft.