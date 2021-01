China: Stimmung in kleineren Industrieunternehmen schlechter

In China hat sich die Stimmung auch in kleineren, zumeist privaten Industrieunternehmen zuletzt eingetrübt. Nachdem schon der offizielle Regierungsindikator vergangene Woche gefallen war, ging zum Wochenstart auch der Indikator des Wirtschaftsmagazins Caixin zurück. Er fiel im Berichtsmonat Dezember um 1,9 Punkte auf 53,0 Zähler, wie Caixin am Montag mitteilte.