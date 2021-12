Chinas Industrie schwächelt - Caixin-Einkaufsmanagerindex gesunken

Beim Caixin-Index wird vor allem die Stimmung in den kleineren und mittelgrossen Industriebetrieben erfasst. Der bereits am Vortag veröffentlichte Einkaufsmanagerindex des staatlichen Statistikamtes, der überwiegend grosse und staatliche Unternehmen erfasst, war im Vergleich besser ausgefallen. Er war stärker gestiegen als erwartet und lag mit einem Wert von 50,1 Punkten erstmals seit August wieder über der Expansionsschwelle.

Nach Einschätzung von Craig Botham, China-Experte des britischen Analysehauses Pantheon Macroeconomics, habe sich der Auftragseingang in den beiden Umfragen in unterschiedliche Richtungen entwickelt. So habe sich die Einschätzung der Auftragseingänge bei den von Caixin befragten Unternehmen wegen steigender Preise verschlechtert. Die befragten kleineren und mittleren Unternehmen sind in der Regel in privater Hand und stärker von den globalen Nachfragebedingungen abhängig als die grösseren und staatlichen Firmen./jkr/jpt/jha/

(AWP)