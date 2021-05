Chinesische Erzeugerpreise ziehen kräftig an - Anstieg höher als erwartet

In China hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise stärker beschleunigt als erwartet. Die Preise, die Hersteller für ihre Produkte verlangen, zogen im April im Vergleich zum Vorjahr um 6,8 Prozent an, wie das Statistikamt am Freitag in Peking mitteilte. Das ist der deutlichste Anstieg seit Oktober 2017 und dieser fiel zudem höher aus, als Volkswirte im Durchschnitt erwartet hatten.