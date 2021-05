Corona führt bei KMU zu erhöhtem Weiterbildungsbedarf

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in der Schweiz messen der Weiterbildung im Kampf gegen die Auswirkungen der Coronapandemie einen hohen Stellenwert bei. Dennoch sparen viele Firmen in diesem Bereich. Zu diesen Ergebnissen kommt eine am Montag publizierte Online-Umfrage des Schweizerische Verbands für Weiterbildung SVEB.