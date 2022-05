Corona-Massnahmen lasten weiter schwer auf Chinas Dienstleistungssektor

Bereits im März war der Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor um 8,2 Punkte und damit so stark wie seit dem Beginn der Corona-Pandemie vor zwei Jahren nicht mehr eingebrochen. Nun bewegt sich der Index auf dem niedrigsten Niveau seit Februar 2020.

Die jüngsten Covid-Ausbrüche in China belasteten den Angaben zufolge weiterhin die Verbraucherausgaben und bedrohen das Wirtschaftswachstum. Die April-Daten erfassten auch die Auswirkungen des Lockdowns in Shanghai, wo Millionen wochenlang in ihren Häusern eingesperrt waren, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.

"China verschärft die Covid-19-Beschränkungen in Peking und weitet sie anderswo aus", resümierte Marktanalyst Jeffrey Halley vom Handelshaus Oanda. Die Null-Covid-Strategie belaste weiter die Binnenwirtschaft und verschlimmere internationale Lieferkettenprobleme./la/jsl/jha/

(AWP)