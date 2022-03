Corona-Pandemie dämpft Stimmung in Chinas Wirtschaft

Die Corona-Pandemie drückt in China zunehmend auf die Stimmung in den grossen Industrie- und Dienstleistungsunternehmen. Die Einkaufsmanagerindizes des staatlichen Statistikamtes für die beiden Branchen rutschten im März wieder unter die sogenannte Expansionsschwelle von 50 Punkten. Der am Donnerstag veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe ging um 0,7 Zähler auf 49,5 Punkte zurück. Der Indikator für Dienstleister sackte von 51,6 Punkte auf 48,4 Zähler ab. Damit signalisieren die beiden Indizes einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität. Zudem sanken sie stärker, als Experten erwartet hatten. Grund für die schwachen Werte sind die strikten Corona-Massnahmen der chinesischen Regierung in vielen Regionen.