Die Detailhandelsumsätze in den USA haben im Juli stagniert. Die Erlöse lagen auf dem Niveau des Vormonats, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Experten hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um 0,1 Prozent gerechnet. Der Umsatzanstieg im Vormonat wurde von 1,0 auf 0,8 Prozent nach unten revidiert.