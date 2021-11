Deutlich mehr fremdfinanzierte KMU als noch vor 5 Jahren

Beinahe jedes dritte kleine und mittlere Unternehmen in der Schweiz hat während der Coronapandemie einen Covid-19-Kredit aufgenommen. Aber auch schon in den Jahren vor der Pandemie haben immer mehr Unternehmen auf Fremdfinanzierung gesetzt. Deshalb haben nun deutlich mehr Unternehmen einen Anteil Fremdkapital in ihrer Bilanz als im Jahr 2016.