Deutsche Bank erhöht Wachstumsprognose für Deutschland 2021 leicht

Die Deutsche Bank sieht gute Chancen für einen deutlichen Aufschwung in Deutschland und hat die Wachstumsprognose für die grösste europäische Volkswirtschaft 2021 angehoben. "Die Voraussetzungen für eine kräftige Expansion der deutschen Wirtschaft im Sommerhalbjahr manifestieren sich", hiess es in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung der Bankvolkswirte. Die deutsche Wirtschaft sei "startklar für den Aufschwung". Das Institut erwartet in diesem Jahr eine Zunahme der Wirtschaftsleistung um 4,0 Prozent. Zuvor hatten die Experten nur ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 3,7 Prozent erwartet. Im Corona-Jahr 2020 war das BIP in Deutschland um rund fünf Prozent eingebrochen.