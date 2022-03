Deutsche Bauwirtschaft steigert Umsatz - Beschäftigung wächst

Die Baubranche in Deutschland hat im vergangenen Jahr ihren Umsatz gesteigert. Im Bauhauptgewerbe legte er um ein Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Die grössten Umsatzsteigerungen gab es demnach in der Zimmerei und bei sonstige spezialisierten Bautätigkeiten, zu denen unter anderem Betonarbeiten zählen.