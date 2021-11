Deutsche Bundesbank: Konjunkturerholung legt Verschnaufpause ein

Lieferengpässe in der Industrie und die stark gestiegenen Corona-Infektionszahlen bremsen nach Einschätzung der Bundesbank die Wirtschaft in Deutschland zum Jahresende. "Die wirtschaftliche Erholung wird voraussichtlich zunächst eine Verschnaufpause einlegen", schrieb die Notenbank in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht. Das Bruttoinlandsprodukt könnte im vierten Quartal auf der Stelle treten.