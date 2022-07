Deutsche Bundesbank sieht deutsche Wirtschaft zunehmend gebremst

Lieferengpässe und die Folgen des Krieges in der Ukraine bremsen die deutsche Wirtschaft nach Einschätzung der Bundesbank zunehmend. "Die deutsche Wirtschaftsleistung dürfte im Frühjahr 2022 in etwa stagniert haben", heisst es im Monatsbericht Juli der Notenbank, der am Freitag veröffentlicht wurde. Im Juni-Bericht waren die Volkswirte der Bundesbank noch davon ausgegangen, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) trotz des schwierigen Umfelds im zweiten Quartal "leicht zulegen" würde.