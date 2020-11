Deutsche Bundesbank sieht Konjunkturerholung durch zweite Corona-Welle stoppt

Der Teil-Lockdown im Kampf gegen die Corona-Pandemie wird die Konjunkturerholung in Deutschland nach Einschätzung der Bundesbank vorerst beenden. Das sehr kräftige Wirtschaftswachstum in den Sommermonaten nach dem Corona-Einbruch im Frühjahr dürfte ausgebremst werden, hiess es im Monatsbericht der Bundesbank, der am Montag veröffentlicht wurde. Demnach könnte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Schlussquartal 2020 "stagnieren oder sogar zurückgehen".