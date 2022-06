Deutsche Exporte im April mit Zuwächsen

Deutschlands Exporteure haben trotz der wirtschaftlichen Verwerfungen infolge des Ukraine-Krieges im April Zuwächse verbucht. In dem Monat wurden Waren "Made in Germany" im Gesamtwert von 126,4 Milliarden Euro ins Ausland geliefert, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Das waren nach Angaben der Wiesbadener Behörde 4,4 Prozent mehr als im März 2022 und 12,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.