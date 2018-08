Die deutsche Wirtschaft hat im Frühjahr an Tempo gewonnen. Im zweiten Quartal habe die Wirtschaftsleistung im Quartalsvergleich um 0,5 Prozent zugelegt, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden in einer zweiten Schätzung mit. Die Behörde bestätigte damit wie erwartet eine erste Erhebung. Im ersten Quartal war die grösste europäische Volkswirtschaft um 0,4 Prozent gewachsen./jkr/nas