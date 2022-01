Deutsche Wirtschaft im 'Winterloch' - Bruttoinlandsprodukt gesunken

(Zusammenfassung) - Die deutsche Wirtschaft ist zum Jahreswechsel wieder in ein Corona-Tief gerutscht. Nach einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes (BIP) im vierten Quartal 2021 gegenüber dem Vorquartal um 0,7 Prozent schliessen Ökonomen ein weiteres Minus in den kommenden Monaten nicht aus. Die Konjunktur in Europas grösster Volkswirtschaft dürfte nach ihrer Einschätzung erst im Frühjahr wieder richtig anspringen.