Deutscher Bauernverband: Lebensmittelversorgung bis ins nächste Jahr gesichert

Der Deutsche Bauernverband sieht die Ernährungssicherheit in Deutschland trotz Auswirkungen des Krieges in der Ukraine bis ins Jahr 2023 gesichert. "Die Versorgung mit Lebensmitteln für das nächste Jahr ist aus meiner Sicht sichergestellt", sagte Verbandspräsident Joachim Rukwied am Freitag in einem Pressegespräch zu Auswirkungen es Krieges auf Landwirtschaft und Agrarmärkte. Anders stelle sich die Situation global dar. Die Ukraine und auch Russland sind wichtige Exporteure.