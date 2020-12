Bundesaussenminister Heiko Maas (SPD) hat sich erleichtert über die Einigung zwischen der EU und Grossbritannien über einen Brexit-Handelspakt gezeigt. "Es war ein Verhandlungsmarathon, aber in Weltrekordzeit und mit einem langen Endspurt. Es hat sich gelohnt, die vielzitierte Extrameile zu gehen", sagte Maas am Donnerstag in Berlin. Er wies aber auch darauf hin, dass das Abkommen noch nicht unter Dach und Fach ist. "Wir werden uns den Entwurf in den EU-Mitgliedsstaaten jetzt natürlich genau ansehen. Denn es müssen alle 27 EU-Mitgliedstaaten und später auch das Europäische Parlament zustimmen."