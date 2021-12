Deutschland: Grosshandelspreise steigen mit Rekordgeschwindigkeit

Der hohe Preisauftrieb in Deutschland zieht weiter an. Im November stiegen die Preise im Grosshandel mit Rekordgeschwindigkeit. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die Preise um 16,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Das ist der stärkste Anstieg seit Beginn der Berechnungen im Jahr 1962. Schon in den Vormonaten waren die Preise ungewöhnlich stark gestiegen. Gegenüber dem Vormonat erhöhte sich das Preisniveau im Grosshandel ebenfalls deutlich um 1,3 Prozent.