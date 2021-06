Deutschland: Preisauftrieb schwächt sich etwas ab - Inflation bei 2,3 Prozent

Der Preisauftrieb in Deutschland hat sich im Juni etwas verlangsamt. Die Verbraucherpreise lagen um 2,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag anhand vorläufiger Daten mitteilte. Im Mai war noch eine Jahresinflationsrate von 2,5 Prozent in Europas grösster Volkswirtschaft gemessen worden. Das war der höchste Stand seit fast zehn Jahren.