Dienstleistungsunternehmen in Deutschland steigern Umsatz deutlich

Viele Dienstleistungsunternehmen in Deutschland haben dank höherer Preise ihre Einnahmen kräftig gesteigert. Firmen in ausgewählten Dienstleistungsbereichen erwirtschafteten 2021 nominal (nicht preisbereinigt) 11,3 Prozent mehr Umsatz als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Während die Umsätze 2020 demnach noch 6,2 Prozent unter dem Niveau des Vorkrisenjahres 2019 gelegen hatten, waren sie 2021 um 4,4 Prozent höher.