Digitalisierung nimmt in mittelständischen Unternehmen laut Studie zu

Die Digitalisierung schreitet in den mittelständischen Unternehmen der Schweiz laut einer Studie der Beratungsfirma EY voran. Rund 60% von insgesamt 700 befragten Unternehmen räumten in einer Umfrage digitalen Technologie eine "mittelgrosse bis grosse" Rolle zu, ein Jahr davor waren es noch 45% gewesen. Insgesamt setzten dabei erfolgreiche Unternehmen deutlich stärker auf digitale Technologien, so die Unternehmensberater.